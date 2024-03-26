1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanacak

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için pazar günü sandık başına gidecek. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenen seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek.34 siyasi partinin adaylarının yarıştığı yerel seçimlerde 81 il,973 ilçe ve 390 belde belediye başkan adayı ile birlikte mahalle muhtarları da belirlenmiş olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor.Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.Oy kullanmak için nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, gibi resmi bir kimlik yeterli olacak. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.Seçimlere 34 siyasi parti katılacak.31 büyükşehirdeki seçmen büyükşehir geri kalan 50 ildeki seçmenler de il belediye başkanı ile birlikte , "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.Büyükşehir olmayan illerde "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.Yerel seçimler kapsamında tek zarf ilkesi devam edecek.YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip.Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezası var. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.