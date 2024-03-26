CHP’liler Memleket Partisi aracının yolunu kesti! Sürücüyü darbedip araca zarar verdiler

ŞİKAYETÇİ OLDU

İfadenin devamında Doğanay, "Benim yolda devam etmemi engellediler. Bu kalabalık içerisindeki tanımadığım şahıslar araca vurmaya başladılar. Sağ sol dikiz aynamı kapattılar. Ben kendilerini sakinleştirmeye ve engel olmaya çalışsam da bu şahıslar araca zarar vermeye devam ettiler. Aracımın ön camları açık olduğu için beni de darp etmek istediler. Bana yumruk salladılar. Ben bu yumruğu kendimi geri çekerek savuşturdum. Bana bu olay esnasında her hangi bir darbe gelmedi. Araya birileri girerek beni olay yerinden uzaklaştırdılar. Darp raporu almak istemiyorum. Konu hakkında bilgilendirildim. Olay sonrası aracı kontrol ettiğimde aracın ön camının şoför kısmına yakın bir yerde çatlak olduğunu gördüm. Beni darp etmeye çalışan, kullanmakta olduğum araca zarar veren şüpheli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.