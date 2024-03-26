CHP’liler Memleket Partisi aracının yolunu kesti! Sürücüyü darbedip araca zarar verdiler
İstanbul Ataşehir’de CHP’li bir grup partili seçim irtibat bürolarının önünden geçmekte olan Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Reşat Şahin Öztürk’ün seçim aracının önünü keserek sürücüye saldırdı ve araca zarar verdi.
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