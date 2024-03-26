Son dakika: Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadelede net mesaj: Yılın ikinci yarısı düşecek

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ben ki güzel Aksaray'a meftunum. Sen ne güzel ne vefalı ne mert bir şehirsin Aksaray... Seni dünya gözüyle görenler ayrı sever Aksaray. Aksaray gönlümüzün başköşesinde yer alıyor.

Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz dimi? Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak. Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok.

Bu seçimde Cumhur İttifakı'na mecliste ve cumhurbaşkanlığında verdiğiniz destekten ötürü size şükranlarımı sunarım.