Başkan Erdoğan'dan Aksaray mitinginde önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceğini belirten Başkan Erdoğan, " İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmesiyle birlikte rahatlayacağız. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Enflasyonu kontrol altına alacak programa sahibiz." dedi.
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