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Giriş Tarihi: 26.3.2024 15:53 Son Güncelleme: 26.3.2024 16:01

CHP mitinginde tepki çeken anlar; Mikrofonu açık unutunca…

Özgür Özel'in Balıkesir'deki mitingine, ezan vaktinin yaklaşması üzerine ara verildiği sırada CHP'li görevlilerin mikrofona yansıyan diyaloğu dikkat çekti. Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında" Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular" sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı.

CHP mitinginde tepki çeken anlar; Mikrofonu açık unutunca…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Halk Buluşması' programı kapsamında Balıkesir'e gitti. Özel, Edremit ilçesinde parti otobüsü üzerinden vatandaşa seslendi.

CHP Edremit mitinginde 'ezan hassasiyeti' üzerinden algı yapmak isterken rezil oldu.

Ezan diyaloğu dikkat çekti

Ezan vaktinin yaklaşması üzerine ara verilen mitingde müziğin kesildiği sırada mikrofona yansıyan diyalog dikkat çekti.

"Benim zayıf olduğum konular"

Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında"Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular" sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı.

CHP mitinginde tepki çeken anlar: Ezan diyaloğu dikkat çekti! "Benim zayıf olduğum konular" | Video

Mikrofonu açık unuttular

Orada bulunan görevlinin ise "Benim de" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.

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CHP mitinginde tepki çeken anlar; Mikrofonu açık unutunca…
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