CHP mitinginde tepki çeken anlar: Ezan diyaloğu dikkat çekti! "Benim zayıf olduğum konular" | Video
Özgür Özel'in Balıkesir'deki mitingine, ezan vaktinin yaklaşması üzerine ara verildiği sırada CHP'li görevlilerin mikrofona yansıyan diyaloğu dikkat çekti. Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında" Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular" sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı.
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