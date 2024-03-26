Kurum: Bunlara 31 Mart’ta sandıkta cevabı vereceğiz

"SEN MALINI İSTANBUL'DAN NİYE SAKLIYORSUN?"

İstanbul'da kentsel dönüşüm ve ulaşım projeleriyle ilgili mevcut İBB yönetiminin 'bu projeler yapılmamalı' söylemini eleştiren Kurum, "Bir de bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Biz İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceğiz dediğimiz de yapılmaması gerektiğini söylüyorlar, ulaşımla ilgili o metroların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Sen orada İstanbul'un parasını çarçur ederken, biz İstanbul'a 39 ilçeye 365 milyar TL'lik yatırım yapıyorduk. Biz Elazığ'da, Malatya'da afetzede kardeşimizin elinden tutarken, sen kayağa gidiyordun. Sen CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 il de 180 bin konutun şantiyesini başlatıyorduk. Bunlar iş bilmez. Bunlar liyakatsiz, beceriksiz. Bakınız mal beyanından sonra mallar ortaya çıktı. Mal beyanından sonra 1,5 milyar TL'lik malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun? Mal beyanında niye vermiyorsun? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta cevabı vereceğiz" şeklinde konuştu.