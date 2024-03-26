Türkiye’nin “Gazze Raporu” delil olacak

Malkoç, Sabah'a yaptığı açıklamada, Gazze'de insanların hunharca soykırıma uğradığını 35 bine yakın insanın yaşamını yitirdiğini ve bunun sorumlularının cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Ölenlerin 25 binden fazlasının kadın ve çocuk olduğuna dikkat çeken Malkoç, KDK olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

ALEM UNUTUR KALEM UNUTMAZ

Malkoç, Gazze Raporu'nun bölgede işlenen soykırım, insanlık suçları ve savaş suçlarını ilişkin dramın tek tek belgelendiğini söyledi. Malkoç, "Belki bugüne kadar en çok zayıf kalan husus şu; yaşanan vahşetin insan hakları diliyle raporlaştırılmasıdır. Alem unutur kalem unutmaz. Gazze'deki katliama en azından bu ahlaksız savaşa tepki olarak oradaki insan hakları ihlallerinin ne olduğunu raporlamaktı, üzerimize düşen buydu' ifadelerini kullandı.

GÜNEY AFRİKA'YA GİTTİ

İsrail'in yargılanması için ilk adımı atan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi'yle görüştüklerini ve mahkemeye sunulmak üzere Gazze Raporu'nu teslim ettiklerini kaydetti. Malkoç, büyükelçinin raporun dehşet uyandıran gerçekleri belgeleriyle kayıt altına aldığı görüşünü belirterek, mahkemeye iletilmesi için Güney Afrika Cumhurbaşkanı'na ileteceği bilgisini verdiğini kaydetti. Malkoç, "Güney Afrika Büyükelçisi bize 'bu rapor Lahey Adalet Divanı'na sunulacak' ifadelerini kullandı" diye konuştu.

Gazze Raporu'nun Türkiye'deki tüm yabancı ülke büyükelçiliklerine ulaştırıldığına da dikkat çeken Malkoç, "BM ve dünyadaki tüm insan hakları kurumları, Avrupa Parlamentosu ve AB ülkeleri parlamentolarının insan hakları komisyonlarına da gönderdik. Bu rapor adeta İsrail'in uluslararası hukuka göre işlediği insanlık suçları, savaş suçları ve soykırımın delillendirilmiş hali. Lahey Adalet Divanı için de bir bilirkişi raporu gibi" dedi.

DELİLLER VAR

Malkoç, kitabın üç bölümden oluştuğunu, birinci bölümünde Filistin'in yüz yıldır yaşadığı insanlık dramı ve bunun uluslararası hukuka göre yankılarının ele alındığını vurguladı. İkinci bölümün ise 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar bombardıman ve katliama ilişkin dünyadaki liderler, siyasiler ve İsrail savaş kabinesinin ne söylediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da neler yaptığını içerdiğini dile getiren Malkoç, "Önemli olan üçüncü bölüm. Viyana Sözleşmesi, BM kararları, ülkelere göre işlenen savaş suçlarının insanlık suçu ve soykırım suçu delillendirilmesi, hukuki metinler ve onunla ilgili deliller var. O açıdan çok önemli. Klasik sıradan bir rapor değil. Umut ediyorum sadece Lahey Adalet Divanı'nında değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de delil olarak kullanılacak" değerlendirmesini yaptı.