CHP’li belediyeler borç batağında! "ABB iflas bayrağını çekmiş vaziyette"





Işıkhan, "Devlete prim borçlarını ödemeyen bu belediye başkanları, millete hizmet borcunu nasıl ödeyecek?" diye sordu.

2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu belirten Işıkhan, kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü kaydeden Işıkhan "2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 oldu. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi" dedi.