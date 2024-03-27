Diyarbakırlı teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! "20 yıldır seninleyim"

"20 YILDIR SENİNLEYİM"

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi.

Diyarbakır'da yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "20 yıldır seninle beraberim"

Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.