Haberler Gündem Haberleri Diyarbakırlı teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! "20 yıldır seninleyim"
Giriş Tarihi: 27.3.2024 21:59 Son Güncelleme: 27.3.2024 22:14

Diyarbakırlı teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! "20 yıldır seninleyim"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'da coşkulu bir kalabalığa seslendi. Öte yandan Başkan Erdoğan ile Diyarbakırlı bir teyzenin samimi sohbeti de kameraralara yansıdı. Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.

Diyarbakırlı teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! 20 yıldır seninleyim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.

"BEN SANA İNANIYORUM"

Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.

"20 YILDIR SENİNLEYİM"

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi.

Diyarbakır'da yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "20 yıldır seninle beraberim"

Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakırlı teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! "20 yıldır seninleyim"
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