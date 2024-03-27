Video Haber Diyarbakır'da yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "20 yıldır seninle beraberim"
Diyarbakır'da yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a:

Diyarbakır'da yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "20 yıldır seninle beraberim"

27.03.2024 | 21:21

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.

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