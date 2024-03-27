İhalesi adrese teslim yapıldı! 4 yıldır açılamadı… Ankara’da barınaklara ne oldu?

Şeffaflık şovuyla dört bin ihaleyi canlı yayınladıklarını söyleyen ve bunu seçim propaganda malzemesi olarak kullanan Yavaş'ın, ihale kanunları içerisinde 21/B usulüne uygun doğrudan ihale ile adrese teslim ihale verdikleri anlaşıldı.

Yavaş, ABB Meclis kürsüsündeki makamındaki bir konuşmasında, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" ifadelerini kullanmıştı