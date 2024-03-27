Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan PKK, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz ediyor
Giriş Tarihi: 27.3.2024 12:17 Son Güncelleme: 27.3.2024 12:25

Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan PKK, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz ediyor

Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir.

Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan PKK, Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz ediyor

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şu şekilde;

26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır.

Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır.

Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir.

İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir.

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Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan PKK, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz ediyor
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