AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan flaş açıklamalar: CHP, DEM’in taşıyıcı anneliğini yapıyor

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, bir gazeteye yaptığı değerlendirmeye 31 Mart Mahalli İdare Seçimleri için önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'nın 5 yılının kayıp bir 5 yıl olduğunun altını çizen Özcan 31 Mart'ta yalan rüzgarının biteceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"ÖLÜ TOPRAĞINI ÜZERİMİDEN ATMA VAKTİ"

"Mansur Bey'in ilk iki yılındaki hizmetler açısından Ankara'mız fetret devrine girmiş, son üç yılda da çökmüştür... Mansur Yavaş dönemi Ankara tarihine 'Kayıp 5 yıl' olarak geçecektir... Biz Ankara'nın kayıp 5 yılını Ankara halkına geri vermek ve üzerindeki ölü toprağını atmak için belediyeyi gerçek belediyeciliğe kavuşturmak zorundayız. Bu Ankara'ya ve Ankaralılara hizmet için açık bir mecburiyettir.

"SU PARASI, KÖTÜ YÖNETİLEN BELEDİYENİN FONLANMASINDA KULLANILDI"

5 yıl önce göreve talipken, Mansur Yavaş, suyun en temel insan hakkı olduğunu, musluklardan içilebilir su vereceklerini söylüyordu. Bugün geldiğimiz nokta nedir? Musluklardan içilebilir su akmadığı gibi Ankara suya en fazla para veren illerin başında yer almaktadır. Su temel haktır, temizliktir, nimettir ama bizde seçmeni aldatma aracı olarak kullanılmıştır. Hemşerilerimizin 5 yıl önce evlerine gelen elektrik faturalarıyla su faturalarını karşılaştırmaları, bugün suda dönen oyunları görmeye yetecektir. Halkın en temel ihtiyacı olan su, kötü yönetilen belediyenin fonlanmasında kullanılmaktadır. Belediye meclisinin onayıyla alınan kredilerin, yatırıma dönüştürmek yerine, daha düşük faizle bankaya yatırılması da zaten skandaldır.

1 METRE METRO YAPMADI

5 yıl önce uzay kentler kuracağını söyleyen Mansur Yavaş, bırakın uzay kentler kurmayı, yürüyen merdivenleri bile tamir edememiş, başta Gençlik Parkı olmak üzere Ankara'nın sembol niteliğindeki havuzlarını tamir edip su koyamamıştır. 1 metre bile metro yapamamış ama ayaktaki yolcuların tutacak yerlerine fallar yazdırarak Mansur Yavaş belediyeciliği adıyla tarihe geçmiştir. 'Mazotla çalışan otobüsü elektrikle çalıştırdık ve seri üretime geçeceğiz, dünyaya satacağız' demişti... Üretilen sözde prototiple basın toplantısı düzenleyip gazetecilerle şehir turu yaptırmıştı. Şimdi o otobüs hayali otobüs oldu. Üretildiği söylenen BELKA atölyesi sessiz sedasız kapatıldı.

ALGI BELEDİYECİLİĞİNDE SON NOKTA

Mansur Yavaş belediyeciliğinden her şeyin algıdan ibaret olduğu, sanal olduğu şu örnekten çok iyi anlaşılacaktır: Mansur Bey, 5 yıl önce Hayvanat Bahçesinin tekrar açılacağını söylemişti. Açıldı ama sanal açıldı. Televizyonda belgesel izler gibi dijital hayvanat bahçesi yapıldı. Üstelik yüz milyonlarca liraya bu işi ihale ettiği kişi de kendi resmi danışmanıydı. Sanal belediyecilik bu olsa gerek. O zaman metro problemini de içilebilir su probleminin de trafik sıkışıklığı problemini de bu yolla çözmek mümkün!.. Galiba insanları ekrandan metroya bindirecek, trafiği ekrandan akıtacak, temiz suyu da musluktan değil ekrandan verecek! Boşuna algı belediyeciliği demiyoruz bu anlayışa.