Yeniden Refah Partisi kurucularından Mahmud Altunsoy: YRP rotasını şaştı, bu yanlıştan dönülmeli!

31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin perde arkasında CHP ile iş birliği yaptığı kamuoyunda büyük yankı bulmuştu. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından partiden peş peşe istifa sesleri yükseldi.

Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Mahmud Altunsoy da katıldığı bir televizyon programında YRP'de yaşanan savrulmaya dair çok önemli ifadeler kullandı.