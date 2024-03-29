Yeniden Refah Partisi kurucularından Mahmud Altunsoy: YRP rotasını şaştı, bu yanlıştan dönülmeli!

31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin perde arkasında CHP ile iş birliği yaptığı kamuoyunda büyük yankı bulmuştu. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından partiden peş peşe istifa sesleri yükseldi.
Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Mahmud Altunsoy da katıldığı bir televizyon programında YRP'de yaşanan savrulmaya dair çok önemli ifadeler kullandı.
"YRP ROTASINI ŞAŞTI"
Partinin rotasından şaştığının mesajını veren Altunsoy şunları söyledi:
YRP'den ayrılanlarla parti kurmaya kalksan 3 parti çıkarırsın. Adam öğütme-harcama yerine döndü.
Kırmak, dökmek, insanlara hakaret etmek. Bizim temelimizde yapımızda yok. Ama bugün fikrinizi beyan ettiğinizde hemen hakaretlerle karşılaşıyorsunuz.
Partimiz imamına kayığına bindirildi. İvedilikle bu yanlıştan dönülmeli.
"ERBAKAN GÖRSE VİCDAN AZABI ÇEKERDİ"
Saadet Partisi çizgisinden çıktı dedik, Yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Ama bakıyoruz ki Allah sonumuzu hayır eylesin. Bugünleri rahmetli Erbakan hocam görseydi herhalde vicdan azabı çekerdi.