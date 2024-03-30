Cumhuriyet Halk Partisi, bir seçime daha skandal ve kaos zinciriyle gitti. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP ve İBB yönetiminin kirli para ağı, deşifre edildi. Deste deste dolar ve euroları sayan isimler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerdi. Yerel seçim için Kandil'den gelen talimatı dinleyen CHP, DEM Parti'nin adaylarına destek verdi.

PKK YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ… DESTE DESTE PARA AKTARILDI

Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti desteğini almak için hem terör örgütünün siyasi uzantısı ile hem de Avrupa'daki Kandil yöneticileri ile temaslarda bulunduğu iddia edildi. DEM desteği için terör destekçileri ile görüşüldü hatta 100 milyon dolardan fazla paranın Kandil'e aktarıldığı iddia edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRLİ PAZARLIĞA SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle bir araya geldi. CHP-DEM-Kandil hattındaki para trafiğini gündeme getiren Başkan Erdoğan, kirli pazarlığa çok sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'dan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli pazarlığa tepki: "Deste deste eurolar Kandil'e gönderildi!" | Video

"PARALAR KANDİL'E GİDİYOR VE GEREĞİ YAPILIYOR"

Kandil'e balya balya dolarların ve Euroların gönderildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: Muhalefet de boş durmuyor. Sizlerin de takip ettiği gibi 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini diğer bazı yerlerde birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar... Bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandile gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan dürüstlükten bahsedenlerin foyası her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar, ne de gizli pazarlıkların arkasında neler olduğu açıkladılar. Tutarsız mantıksız, özellikle siz gençlerin aklıyla alay eden ifadelerle bu skandalları gözden kaçırmaya kalktılar.