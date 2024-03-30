Başkan Erdoğan’dan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli pazarlığa tepki: "Deste deste eurolar Kandil’e gönderildi!" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle bir araya geldi. CHP-DEM-Kandil hattındaki para trafiğini gündeme getiren Başkan Erdoğan, kirli pazarlığa çok sert tepki gösterdi: Balya balya dolarlar, avrolar... Bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz.