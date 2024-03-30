Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği... Yerel seçim sonrası ABD, Irak, Mısır ve Yunanistan ile kritik temaslar

TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ZİYARETLER

Başkan Erdoğan, Mayıs ayında da Türkiye'nin normalleşme sürecine girdiği Mısır Devlet Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da önemli başlıkları ele alacak. Normalleşme sürecine girilen Kahire ile Gazze başta olmak üzere bölgesel mevzuların görüşülmesi beklenirken, ekonomik ilişkiler ve enerji işbirliği konularına değinilecek. Miçotakis ile de girilen pozitif dönemin yansımaları, güven artırıcı önlemler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, yaz aylarında Yunan adaları için Türk vatandaşlarına sağlanacak vize muafiyeti gibi konuların gündeme alınması bekleniyor.