DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a saldırı: Oy kullanmamıza engel olmak istediler!

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandığa gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 5 yıl boyunca yerel yönetimde söz sahibi olmasını istediği partiye oy verdi. Ancak Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde gerilim yükseldi.