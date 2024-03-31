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Giriş Tarihi: 31.3.2024 15:24 Son Güncelleme: 31.3.2024 15:48

DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a saldırı: Oy kullanmamıza engel olmak istediler!

DEM Partili grup, Şanlıurfa Halfeti'de gerilimi yükseltti. AK Partili Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile eşinin oy kullanmasını engellemek istedi. Saldırıya uğradıklarını belirten Albayrak, Dem Partililer tarafından saldırıya uğradık; eşimin bileğini kanattılar oy kullanmamıza engel olmak istediler" dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a saldırı: Oy kullanmamıza engel olmak istediler!

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandığa gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 5 yıl boyunca yerel yönetimde söz sahibi olmasını istediği partiye oy verdi. Ancak Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde gerilim yükseldi.

DEM Partili bir grup, AK Partili Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile eşinin oy kullanmasını engellemek istedi. Albayrak, DEM Partili grubun saldırısına uğradığını söyledi.

DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak'a saldırı: "Oy kullanmamıza engel olmak istediler!" | Video

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şeref Albayrak; "Halfeti Anadolu lisesinde 8 yaşında çocuğumuz yanımızda iken koridorda Dem Partililer tarafından saldırıya uğradık; eşimin bileğini kanattılar oy kullanmamıza engel olmak istediler" dedi.

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DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a saldırı: Oy kullanmamıza engel olmak istediler!
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