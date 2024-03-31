DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a saldırı: "Oy kullanmamıza engel olmak istediler!" | Video
DEM Partili grup, Şanlıurfa Halfeti'de gerilimi yükseltti. AK Partili Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile eşinin oy kullanmasını engellemek istedi. Saldırıya uğradıklarını belirten Albayrak, Dem Partililer tarafından saldırıya uğradık; eşimin bileğini kanattılar oy kullanmamıza engel olmak istediler" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
02:34
06:11
AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oyunu kullandı 31.03.2024 | 13:11
10:11
Başkan Erdoğan oyunu kullandı. "Yeni bir dönemin başlangıcı olacak" | Video 31.03.2024 | 13:51
01:05
MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı! "Yeni yüzyılın ilk seçimi" | Video 31.03.2024 | 12:54
02:47
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 12:15
29:34
İBB Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 12:06
01:53
01:59
01:36
İstanbul'da oy verme işlemi başladı | Video 31.03.2024 | 08:27
46:34
Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı | Video 31.03.2024 | 08:56
00:15
Nusaybin İpekyolu'nda kaza: Angus yüklü TIR devrildi 30.03.2024 | 22:21
03:19
Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda etti 30.03.2024 | 20:39
00:38
22:29
10:16
Murat Kurum: "Sandık milletin mahkemesidir" | Video 30.03.2024 | 16:10
48:25
05:06
Başkan Erdoğan Ahmet Kaya'nın 'Anne' şarkısıyla duygulandı | Video 30.03.2024 | 15:38
29:08
Başkan Erdoğan: "Fatih'in emaneti İstanbul'a sahip çıkacağız" | Video 30.03.2024 | 14:57
04:06
Liderler oylarını nerede kullanacak? | Video 30.03.2024 | 14:27