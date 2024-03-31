DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a saldırı: "Oy kullanmamıza engel olmak istediler!" | Video

DEM Partili grup, Şanlıurfa Halfeti'de gerilimi yükseltti. AK Partili Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile eşinin oy kullanmasını engellemek istedi. Saldırıya uğradıklarını belirten Albayrak, Dem Partililer tarafından saldırıya uğradık; eşimin bileğini kanattılar oy kullanmamıza engel olmak istediler" dedi.