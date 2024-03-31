Türkiye düşmanlarından hadsiz sözler! Wilders ve İsrailli bakandan seçim sonuçlarıyla ilgili küstah çıkış

Türkiye'de bir yerel seçim daha geride kalırken seçimin en kritik noktaları olarak görülen İstanbul ve Ankara'da da resmi olmayan sonuçlara göre CHP kazanan taraf oldu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçimleri önde tamamladı.