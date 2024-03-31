Türkiye düşmanlarından hadsiz sözler! Wilders ve İsrailli bakandan seçim sonuçlarıyla ilgili küstah çıkış

Türkiye'de bir yerel seçim daha geride kalırken seçimin en kritik noktaları olarak görülen İstanbul ve Ankara'da da resmi olmayan sonuçlara göre CHP kazanan taraf oldu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçimleri önde tamamladı.
TÜRKİYE DÜŞMANLARI SEVİNDİ!
31 Mart yerel seçim sonuçları, Türkiye düşmanları da sevindirdi. Türk düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders ve İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, hadsiz sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
"İSRAİL'E SALDIRMAK İŞE YARAMIYOR"
İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik eden Katz, "Bu Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mesaj: İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli." dedi.
Türkiye düşmanlığı ile bilinen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders da, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.