Haberler Gündem Haberleri Türkiye düşmanlarından hadsiz sözler! Wilders ve İsrailli bakandan seçim sonuçlarıyla ilgili küstah çıkış
Giriş Tarihi: 31.3.2024 23:40 Son Güncelleme: 31.3.2024 23:49

Türkiye düşmanlarından hadsiz sözler! Wilders ve İsrailli bakandan seçim sonuçlarıyla ilgili küstah çıkış

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için tercihlerini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Ankara'da ise Mansur Yavaş seçimi kazandı. Seçimin sonuçları, CHP'nin yanı sıra Türkiye düşmanlarını da sevindirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ederek "İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli" dedi. Türkiye düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders da Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Türkiye düşmanlarından hadsiz sözler! Wilders ve İsrailli bakandan seçim sonuçlarıyla ilgili küstah çıkış

Türkiye'de bir yerel seçim daha geride kalırken seçimin en kritik noktaları olarak görülen İstanbul ve Ankara'da da resmi olmayan sonuçlara göre CHP kazanan taraf oldu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçimleri önde tamamladı.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI SEVİNDİ!

31 Mart yerel seçim sonuçları, Türkiye düşmanları da sevindirdi. Türk düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders ve İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, hadsiz sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

İSRAİLLİ BAKANDAN ALÇAK SÖZLER

İsrailli bakan Katz, resmi X hesabında yerel seçim sonuçlarına ilişkin Türkçe bir paylaşım yaptı. Alçak sözlerle dolu paylaşımda "Türkiye'de yerel seçimler Erdoğan'ın adayları için yenilgiyle sonuçlandı." ifadesi yer aldı.

"İSRAİL'E SALDIRMAK İŞE YARAMIYOR"

İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik eden Katz, "Bu Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mesaj: İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli." dedi.

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders da, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

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Türkiye düşmanlarından hadsiz sözler! Wilders ve İsrailli bakandan seçim sonuçlarıyla ilgili küstah çıkış
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