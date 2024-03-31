Haberler Gündem Haberleri YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme işlemi sorunsuz olarak tamamlandı
Giriş Tarihi: 31.3.2024 17:04 Son Güncelleme: 31.3.2024 17:25

YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme işlemi sorunsuz olarak tamamlandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy verme işleminin bazı münferit olaylar dışında sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade etti. Yener, "Sisteme veri girişi devam etmektedir. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme işlemi sorunsuz olarak tamamlandı

Son dakika haberleri: Türkiye genelinde saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapanmasının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"OY VERME İŞLEMİ SORUNSUZ TAMAMLANDI"

Oy verme işleminin bazı münferit olaylar dışında sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Ahmet Yener, "Sisteme veri girişi devam etmektedir. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek. dedi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme işlemi sorunsuz olarak tamamlandı
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