Video Haber Oy sayımı başladı! YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video
Oy sayımı başladı! YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video

Oy sayımı başladı! YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video

31.03.2024 | 17:09

Türkiye genelinde oy verme işlemleri sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener "Oy verme işlemi sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Sisteme veri girişi devam etmektedir. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek." açıklamasında bulundu.

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