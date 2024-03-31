Oy sayımı başladı! YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video
Türkiye genelinde oy verme işlemleri sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener "Oy verme işlemi sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Sisteme veri girişi devam etmektedir. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek." açıklamasında bulundu.
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