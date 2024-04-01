NATO’ya terörle mücadele mesajı

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Rutte'ye Türkiye'nin yeni genel sekreterden beklentilerini ifade etti. Erdoğan, yeni genel sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak'ın birliğini güçlendirmesi ve NATO'nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak'ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini ve bu ilkeler ışığında Türkiye'nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini bildirdi.