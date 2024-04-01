Yeniden Refah oyları böldü

Cumhur İttifakı'ndan desteğini çekerek tek başına seçime girme kararı alan Yeniden Refah Partisi (YRP), oyların bölünmesine neden olarak CHP'nin önünü açtı. Resmi olmayan sonuçlara göre, YRP'nin Şanlıurfa adayı Mehmet Kasım Gülpınar, 160 binden fazla oy alarak seçimi kazandı. Yozgat'ta ise Kazım Arslan, 12 bini aşkın oyla seçimi ilk sırada tamamladı.Kahramanmaraş'ta 2'nci parti olan YRP, Malatya'da ise 3'üncü parti oldu. İstanbul'da açılan sandıklara göre, YRP, İstanbul'da yüzde 2 bandında oy topladı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Bingöl'ün Ilıcalar Belde Belediyesi, Elazığ'ın Palu Belediyesi ve Şırnak'ın Şenoba Belediyesi de Yeniden Refah yönetimine geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre; YRP Türkiye geneli oy dağılımında ise 4'üncü parti oldu.YRP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan seçimlere katılarak, 1 milyon 527 bin 48 seçmenden aldığı oy ile yüzde 2.8 oranıyla seçimde 6. parti olup TBMM'ye 5 milletvekili göndermişti.Depremden etkilenen illerden Adıyaman'da ise yüzde 14 oy alarak kuruluşundan beri AK Parti'de olan Adıyaman Belediye Başkanlığı'nın CHP'ye geçmesinin yolunu açtı.