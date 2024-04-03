CHP’den "DEM’in mazbatası iptal edilsin" talebi

Van'ın Saray ilçesinde, seçimi kazanan DEM Parti Saray Belediye Eş Başkan Adayı Davut Acar'a mazbata verilmemesi için CHP'nin ilçe seçim kuruluna başvuru yaptığı ortaya çıktı. İlçede seçim sonuçlarına göre ikinci parti olan CHP, Acar'ın memnu haklarının araştırılmasını talep etti.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının benzer sürecinde konunun halk iradesini gasp etmek olduğunu söyleyen CHP'lilerin Saray için ne yapacağı merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde mazbata süreçleri devam ederken itirazlar ön plana çıktı. Van'ın Saray ilçesinde DEM Partili Davut Acar birinci olurken CHP ikinci sırada seçimi tamamladı. Seçim sonuçları sonrası CHP'nin ilçe seçim kuruluna DEM partili adayın araştırılıp mazbatasının iptal edilmesi talebi için dilekçe verdi.

Dilekçe de şu ifadeler yer aldı, "Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı DAVUT ACAR'ın seçilmesinin önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı; yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasfını taşıyıp taşınmadığı hususlarında araştırmaların yapılarak bu durum söz konusuyla mazbatanın iptalini bilgilerinize arz ederim."