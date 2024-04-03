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Giriş Tarihi: 3.4.2024 19:28

Mazbatasını alan Batman belediye başkanından skandal sözler: Kürdistan’ın birçok yerinde sivil darbe var

Batman’da mazbata alan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ‘Kürdistan’ sözünü kullandı.

SABAH
Mazbatasını alan Batman belediye başkanından skandal sözler: Kürdistan’ın birçok yerinde sivil darbe var

Mardin'den sonra Batman seçimlerde kazanan DEM Parti'nin adayı da İl Seçim Kurulu'mdan belediye başkanlığı mazbatasını aldı. DEM partili yönetici ve bir grup partili ile birlikte mazbatadını alan DEM Parti Batman Belediye Gülistan Sönük, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için skandal sözler sarf etti.

Başkan Sönük açıklamasında şunları söyledi: "Haklarımız olanı yine halkımızla birlikte teslim aldık. Ancak buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü şu an Kürdistan'ın bir çok yerinde sivil darbe girişimleri var. Başta Van Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Şırnak'ta, Hilvan'da ve bir çok kentlerimizde."

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Mazbatasını alan Batman belediye başkanından skandal sözler: Kürdistan’ın birçok yerinde sivil darbe var
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