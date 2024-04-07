İlk icraat işçi kıyımı

CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği DEM Parti destekli Ahmet Özer, ilçede belediye başkanlığını kazandı. Ancak Özer'in ilk icraatı, daha önce belediye başkanlık koltuğunda oturan yine CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'tan intikam almak oldu. Mazbatasını alarak göreve başlayan Özer, selefi tarafından işe alınan onlarca personelin iş akdini feshetti. Seçim süresince 'kimsenin ekmeğine dokunmayacağını' vaat eden Özer, pek çok yerde göreve gelen CHP'li başkanların yaptığı gibi verdiği sözü tutmayarak çok sayıda personelin iş akdini feshetti.Öte yandan Özer, devir teslim töreni sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda önceki başkan Bozkurt'a teşekkür etmişti. Özer'in, geçmişteki açıklamaları ise dikkat çekiyor. Özer, daha önce yaptığı açıklamada "Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır" iddiasında bulunmuş, açıklama kamuoyunda tepkiye eden olmuştu. Özer'in DEM tarafından önerilen isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.