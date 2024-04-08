Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir
Giriş Tarihi: 8.4.2024 13:35 Son Güncelleme: 8.4.2024 14:07

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir

Başkan Erdoğan'ın 7 Ekim'den bugüne Gazze'de İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasinin ve her alandaki üstün gayretinin tüm dünyanın malumu olduğuna işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegane liderdir. Cumhurbaşkanı'mız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür. Cumhurbaşkanı'mız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanı'mız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir."

Başkan Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap verdiğini kaydeden Çelik, "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanı'mız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA