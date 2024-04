Siyasi partilerde bayram havası esti

Başkent'te siyasi partiler arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti. Günün ilk bayramlaşmasında, AK Parti heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. AK Parti heyetini CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka karşıladı. Heyet başkanı AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert ise hem ekonomiyi hem de siyaseti doğru yönetmek gerektiğine değinerek, "Bugün geldiğimiz noktada yerel yönetimlerde ciddi bir başarınız oldu, tebrik ediyoruz. Şimdi daha iyi hizmetleri birbirimize yaklaşarak, daha iyi çalışmaların formüllerini geliştirmek zorundayız. Bu insanlar bizden hizmet bekliyorlar. Bu hizmeti iktidarıyla ve muhalefetiyle başarabiliriz" diye konuştu.Nazlıaka, Ticaret Bakanlığı tarafından Gazze'ye saldırılarına hâlâ devam eden İsrail'e yönelik ihraç edilen 54 ürün hakkında alınan kısıtlama yasağına değindi. Nazlıaka, bu kararın doğru bir karar olduğunu ifade etti.Sert de bir yanlış algıyı düzelterek, Filistin'e gidebilmek için İsrail vizesi gerektiğini belirtti. Sert, "Yapılan bütün ticaretler de onların vize ve izinleriyle ancak mümkün oluyor. Dolayısıyla Filistin'le yapılan ticaret de İsrail ile yapılmış ticaret gibi gözüküyor. Orayı bir ayırmamız gerekiyor. Bizim burada zulmeden İsrail'e taraf ve destek olmamız mümkün değil" açıklamasında bulundu.CHP heyeti, daha sonra BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı başkanlığındaki heyeti ağırladı. Nazlıaka, kendilerine erken seçim isteyip istemediklerine dair sorular sorulduğuna da değinerek, "Bu süreçte erken seçimi dillendirmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz" diye konuştu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti CHP'yi ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, "Her siyasi partiden, her görüşten yurttaşımız var. Her birine karşı sorumluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. MHP'li Durmaz da "Umut ederim ki sizinle ittifak edenler de sizin hissiyatınıza katılırlar" dedi. MHP olarak kırmızı çizgilerinin belli olduğunu ifade eden Durmaz, "Allah korusun ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit altına alacak gelişmelere hep birlikte karşı durmalıyız" dedi.Durmaz'ın bu sözleri üzerine ise Nazlıaka, "Sizin hassasiyetiniz bizim hassasiyetimiz" karşılığını verdi.