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Giriş Tarihi: 13.4.2024 08:37 Son Güncelleme: 13.4.2024 08:59

Çember-17 operasyonlarında 2 bin 756 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firarinin yakalandığını bildirdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Çember-17 operasyonlarında 2 bin 756 firari yakalandı

Aranan şahıslara yönelik 81 ilde 4 gündür düzenlenen "ÇEMBER-17" operasyonlarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik 81 ilde ÇEMBER-17 operasyonları düzenlendi. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda hırsızlıktan 456, dolandırıcılıktan 228, yağmadan 96, adam öldürmeden 30, cinsel suçlardan 75, narkotik suçlarından 398, terörden 19, KOM (Kaçakçılık, Organize) 316 kişi olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 756 kişi yakalandı.

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Çember-17 operasyonlarında 2 bin 756 firari yakalandı
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