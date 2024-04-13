“Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı | Video
81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 736 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,10 yıl ve üzeri aranmakta olan 6 şahıs "Çember-17" operasyonlarıyla yakalandı. Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: hırsızlıktan 456 şahıs, dolandırıcılıktan 228 şahıs, yağmadan 96 şahıs, adam öldürmeden 30 şahıs, cinsel suçlardan 75 şahıs, narkotik suçlarından 398 şahıs, terörden 19 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 316 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 756 şahıs adalete teslim edildi. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
01:36
Antalya'da teleferik kazası! Kurtarma çalışmaları kamerada | CANLI YAYIN | 13.04.2024 | 08:03
00:58
Fethiye’de otomobile giren yılan büyük çabayla çıkarıldı 13.04.2024 | 01:28
06:27
00:12
Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı 12.04.2024 | 22:26
03:14
Hizbullah'ın saldırısından yeni görüntüler! 12.04.2024 | 22:03
01:02
04:37
04:57
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 12.04.2024 | 20:45
06:35
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 12.04.2024 | 20:48
01:38
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi 12.04.2024 | 19:06
00:15
00:57
Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada 12.04.2024 | 18:42
07:28
Yavuz Donat | Kavimler göçü 12.04.2024 | 16:42
07:21
Nihat Hatipoğlu | Ramazan sonrası yapmamız gerekenler 12.04.2024 | 16:40
04:47
Melih Altınok | Meydanları doldurmazsan doldururlar 12.04.2024 | 16:38
03:02
Haşmet Babaoğlu | Bilmiyor muyuz sanki! 12.04.2024 | 16:35
01:58
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü | Video 12.04.2024 | 16:09
03:43