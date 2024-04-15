49 terör şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt'te "Bozdoğan- 25"operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapma, üye olma, terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edilen 49 şüpheli yakalandı. Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.