Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim sonrası ilk kez AK Parti Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Kürsüde 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik devam eden İsrail soykırımına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

Başkan Erdoğan: "Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın" | Video

"BİZ FİLİSTİN DAVASINI 7 EKİM'DE ÖĞRENMEDİK"

Terör devleti İsrail Gazze'de insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail Batı'dan aldığı destekle insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış katliam yürütüyor. Şahsıma ve partimize yönelik bazı izansız ithamlarda bulunuldu. Bu iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filisin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede ve kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesi ile geçmiştir. Biz birileri gibi Filistin'in yerini Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik.

TEK BAŞIMA KALSAM DAHİ...

Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Katillerin yüzüne açık yüreklilikle "One Minute" dedik. Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvay-i Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim. Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler.

"FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ HER FIRSATTA SAVUNACAĞIZ"

14 bin çocuğu öldürdüler, bunlar Hitler'i çoktan geçtiler. bunları görmeyip "Hamas terör örgütüdür" deyip İsrail'in gözüne girmeye çalışanlara inat biz Filistin'in özgürlük mücadelesini her fırsatta savunacağız. Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz devlet yönetiyor 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Bazı adımlarımız görülmüyor olabilir ancak bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar mahcup olacaklar rezil olacaklar. Bu vesileyle bir kez daha buradan Gazze'yi tüm Filistin'i şanlı istiklal direnişini gönülden selamlıyorum.