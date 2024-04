CHP, sorumluları korumaya çalıştı

umhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat süren toplantının ardından Başkan Erdoğan, millete seslendi. İsrail'e jet yakıtı satışı yapıldığına dair iddialarla ilgili "Türkiye'ye iftira atanları unutmayacağız" diyen Erdoğan, İstanbul'daki gece kulübü yangını ve Antalya'daki teleferik faciasında CHP'nin sorumluları koruma çabasına tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:Ramazan Bayramı'nı ruhuna uygun şekilde, kırgınlıkların giderildiği, birlik ve beraberliğin perçinlendiği bir kardeşlik şölenine dönüştürdük. Bayram tatili boyunca tüm Türkiye genelinde kara, hava ve demir yollarımızı kullanan kişi sayısı 120 milyonu geçti. Gerek yollarımızın kalitesi gerekse emniyet birimlerimizin aldığı tedbirler sayesinde bu yoğun süreci geçmiş yıllara göre az kayıpla atlattık.Muhalefetten gelen eleştirilere rağmen hizmete aldığımız köprülerin ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk. Sadece Osmangazi Köprümüzden 5 Nisan-14 Nisan arasında geçen araç sayısı 941 bini aştı. İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 213 bin yolcuya hizmet verildi. Yüksek hızlı trenlerle 1 milyon insanımız seyahat etti. Kamu-özel işbirliğiyle devletin kasasından tek kuruş çıkmadan hayata geçirdiğimiz projelerimizin milletimizin hayatını kolaylaştırma yanında ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamasından memnuniyet duyuyoruz.Bayramın üçüncü günü Antalya'da meydana gelen teleferik faciasıyla herkesin yürekleri dağlandı. 1 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı elim kazada 174 kişi kabinlerde saatlerce mahsur kaldı. AFAD ve Silahlı Kuvvetler başta olmak üzere devletin birimlerinin yoğun gayretleri neticesinde 23 saat süren bir tahliye operasyonuyla 174 vatandaşımız burunları kanamadan kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını gece gündüz demeden büyük bir titizlikle sürdüren 2 bin 200'den fazla personelin her birine teşekkür ediyorum.Yaşanan olayla ilgili ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlara dair yargı süratle harekete geçmiş, bilirkişi oluşturularak bir ön rapor hazırlanmıştır. Soruşturma kapsamında bu hattı işleten firma ile bakımdan sorumlu firma yetkililerinin aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ana muhalefet partisi yöneticileri ve medya organlarının ise daha olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma, devletin kurumlarını töhmet altında bırakarak asıl sorumluları koruma çabaları gözlerden kaçmadı.Maalesef aynı vicdansızlığın bayramdan hemen önce Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciasıyla ilgili de sergilendiğini gördük. İhmaller ve skandallar zincirinin bir sonucu olarak, rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz İstanbul'un göbeğinde hayatını kaybetti. Ancak ne sendikalardan ne basın yayın kuruluşlarından ne de muhalefet cephesinden kayda değer hiçbir tepki gelmedi. Güya hak, hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar, Beşiktaş'ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadılar. Bunun adı sadece vicdansızlık değil, aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hiç kimse siyasi kimliğini öne sürerek sorumluları adaletten kaçıramaz. Hem Antalya'daki hem de Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini özellikle istiyorum.Ekonomi, güvenlik, deprem, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz. Enflasyonla mücadele konusundaki tavrımız, palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine, enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Yeni dönemde Orta Vadeli Programımızı güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi ekibimiz hazırlıklarını yaptı. Çok yakında bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz.Göreve geldiğimizde savunma sanayiinde yüzde 80'ler seviyesinde olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirmiş bulunuyoruz. TB2 Akıncı ve Aksungur hava araçlarımız ile dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhraç ettiğimiz ürün sayısı ise 230'u buldu. 2023 yılı İHA ihracatımız 1.8 milyar dolara ulaştı. KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Maalesef muhalefet aktörleri de bunlara destek veriyor. Savunma şirketlerimize hayâsız akınlar karşısında geri atmayacağız. Her alanda iftihar vesilesi olan şirketlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.DIŞ politikada takip ettiğimiz ilkeli siyaset ile savunma sanayii alanında elde ettiğimiz başarılar vardır. Türkiye bugün (dün) yola çıkan 3 bin 774 tonluk iyilik gemisiyle Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir. Hükümetimiz maalesef haksız ithamlara maruz kalmıştır. Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla unutmayacağız. Türkiye hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir.Hafta sonu yaşanan hadiseler, Batı'nın çifte standartlı tutumunu göstermiştir. 7 Ekim'den bu yana İsrail provokatif adımlar atmaktadır. Öncelikle kınanması gereken Netanyahu'nun kendisidir. Gazze'de 34 binden fazla masumu katleden, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, soykırım uygulayan her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir. Türkiye olarak son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı artırdık.