CHP’li belediyelerde işçi kıyımı durmuyor

31 Mart Yerel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerin ilk icraatı işten çıkarmalar oldu. Ceyhan, Esenyurt, Ataşehir gibi adreslerin ardından Bayraklı ve Şişli'de de seçimlerden önceki başkanlar tarafından işe alınanlar kapı önüne konuldu. Emekçiler, partide yaşanan iç çekişmenin kurbanı oldu. İstanbul'da Ataşehir ve Şişli'de tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanları, seçime sayılı günler kala işçi alımı yaptı. Ancak yeni gelen başkanlar bu işçilerin gözünün yaşına bakmadı. İstanbul Esenyurt'ta da DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer, CHP'den girdiği seçimde belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alarak göreve başlayan Özer'in ilk icraatı önceki yönetim tarafından işe alınan onlarca işçinin iş akdini feshetmek oldu. Seçim süresince 'kimsenin ekmeğine dokunmayacağını' belirten Özer'in bu hamlesi ise eleştiri oklarının hedefi oldu.