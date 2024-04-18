Göksu’dan Oda TV’ye yanıt: Bu yalan haberi ibret-i alem için kaldırmayın

Oda TV adlı haber sitesi eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili ve mevcut Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu hakkında asparagas bir haber yaptı. Haberde "Esenler'de, Tevfik Göksu'nun soy isminin yer aldığı Göksu Sokağı ile yan yana 'Gök' kelimesinden türetilen Gökay, Gökbay, Gökçe, Gökçen, Gökkaya ve Göknur sokakları yer alıyor. Murat Kurum, Osman Aşkın Bak, Hulusi Akar'a ait cadde isimlerinin kaldırıldığı ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi.

'YALAN HABER YAPARKEN KOMİK DURUMA DÜŞÜYORSUNUZ'

Söz konusu habere ise Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Oda TV'ye, 'Bu haberi hazırlayan sevgili arkadaşlar, oturduğunuz yerden yalan haber yaparken komik duruma düşüyorsunuz' diyen Göksu şu ifadelere yer verdi: Oda TV'deki arkadaşlar oturdular, düşündüler "bugün Tevfik Göksu hakkında nasıl yalan haber yapabiliriz?" dediler ve bu komik habere imza attılar. Arkadaşlar; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın ve değerli siyasi büyüklerimizin isimlerinin olduğu caddelerimiz 15 Temmuz Mahallemizdedir ve isimler mevcudiyetini korumaktadır. "G" ve "Gök" ile başlayan sokaklarımız ise Havaalanı Mahallemizdedir ve bu sokakların isimleri de daha Esenler ilçe olmadan önce verilmiştir. Benim görevim ise 2009 yılında başlamıştır. Bu haberi hazırlayan sevgili arkadaşlar, oturduğunuz yerden yalan haber yaparken komik duruma düşüyorsunuz! Bu haberinizi yalan haberciliğinize ibret-i alem için kaldırmayın. Unutmadan gerekli adli işlemleri de başlatıyorum, haberiniz olsun."