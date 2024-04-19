Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti.

Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.





FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video