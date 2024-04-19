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Giriş Tarihi: 19.4.2024 09:22 Son Güncelleme: 19.4.2024 09:59

Firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.

İHA
Firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti.

Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.


FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video

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Firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı
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