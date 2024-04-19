Video Yaşam FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video
FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video

FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video

19.04.2024 | 09:29

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti. Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FETÖ’den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video 00:28
FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video 19.04.2024 | 09:29
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı | Video 03:31
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı | Video 19.04.2024 | 08:34
Tokat’ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı | Video 08:37
Tokat'ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı | Video 19.04.2024 | 08:33
Mahzen-29’ operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı | Video 02:33
Mahzen-29’ operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı | Video 19.04.2024 | 08:49
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:19
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.04.2024 | 08:49
İzmir’de tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı | Video 01:29
İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı | Video 19.04.2024 | 08:34
26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı! 40:28
26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı! 18.04.2024 | 22:01
Ordu’da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video 02:30
Ordu'da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video 18.04.2024 | 15:50
Giresun’daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında | Video 02:24
Giresun’daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında | Video 18.04.2024 | 15:51
Akrep yedikten sonra hayatını kaybeden adam toprağa verildi | Video 01:58
Akrep yedikten sonra hayatını kaybeden adam toprağa verildi | Video 18.04.2024 | 15:50
2 gencin ölümüne neden olan korkunç kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 01:24
2 gencin ölümüne neden olan korkunç kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 18.04.2024 | 14:47
Sarıyer’de taksiciyi öldüren zanlı böyle yakalandı | Video 03:16
Sarıyer'de taksiciyi öldüren zanlı böyle yakalandı | Video 18.04.2024 | 14:47
Tır şoförünün 100 bin TL’sini teslim eden halk otobüsü şoförü: “Helal paraymış” | Video 02:26
Tır şoförünün 100 bin TL’sini teslim eden halk otobüsü şoförü: “Helal paraymış” | Video 18.04.2024 | 14:47
3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez böyle görüntülendi | Video 01:04
3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez böyle görüntülendi | Video 18.04.2024 | 14:47
Fethiye’de oteller bölgesinde yangın | Video 00:13
Fethiye’de oteller bölgesinde yangın | Video 18.04.2024 | 14:00
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık: Başkasının otomobilini satmaya çalıştı | Video 02:12
"Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık: Başkasının otomobilini satmaya çalıştı | Video 18.04.2024 | 12:54
Arkadaşının öldüğü feci kazada kopan ayağı zorlu operasyonla dikildi: “Ayaklarımın koptuğunu gördüm, umudum yoktu” | Video 09:50
Arkadaşının öldüğü feci kazada kopan ayağı zorlu operasyonla dikildi: “Ayaklarımın koptuğunu gördüm, umudum yoktu” | Video 18.04.2024 | 12:55
Tokat’ta 4,7’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:04
Tokat'ta 4,7'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.04.2024 | 12:55
Anı olarak kalsın diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı | Video 01:15
"Anı olarak kalsın" diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı | Video 18.04.2024 | 12:55
Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı buldu | Video 38:35
Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı buldu | Video 18.04.2024 | 12:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA