İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik operasyon! İş insanın suikast girişimi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından koordineli olarak yapılan çalışmalarda İstanbul genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.Organize suç örgütlerinin, M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eylemini, Esenyurt'ta iş insanı O.Z.'nin iş yerine yönelik 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Avcılar'da iş insanı O.Z.'nin ikametine yönelik 9 -13 Nisan tarihlerinde gerçekleşen kurşunlama eylemlerini, Esenyurt'ta15 Nisan tarihinde basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.Kağıthane'de 13 Nisan tarihinde D.E. isimli şahsın silahla öldürülme eylemini, Kağıthane'de 08-13 Nisan tarihlerinde Mert Yed-i Emin otoparkına el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Eyüpsultan'da 16 Nisan tarihinde örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 adet silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi gerçekleştirdikleri tespit edildi.Operasyonlarda; 34 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız otomatik tabanca, bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3️ adet sahte plaka, muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.