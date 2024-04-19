Yıkımın sorumlusu CHP’li isim çıktı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat 2023 depremlerihde yıkılan binalara ilişkin soruşturmaları sürüyor. Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın 100 kişiye mezar olan A ve B bloklarında inceleme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi uzmanlarının raporu doğrultusunda asli kusurlu bulunan, yapının fenni mesulü ve statik proje müellifinin inşaat mühendisi Burak Binzet olduğu ortaya çıkmıştı. Polis tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Binzet, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Binzet'in daha önce CHP İl Başkanlığı yaptığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Adıyaman Belediye Meclisi üyeliğine seçildiği öğrenildi.HATAY'DA "Cennetten Köşe" sloganıyla satılan ve 6 Şubat depreminde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans davası başladı. İddianamede, 4'ü tutuklu, biri firari 8 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Depremde ablası ve yeğenini kaybeden Cemile İncili, cenazelere hâlâ ulaşamadığını belirtti. İncili, mezarların açılarak tekrar DNA örnekleri alınmasını istediklerini ifade etti.