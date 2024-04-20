CHP’li vekilden Emniyet Teşkilatını itibarsızlaştırma operasyonu! 61 personel tespit edildi

Bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım. Bitlis İl Emniyet Müdürü'ne buradan sesleniyorum, eğer bu anlattıklarımdan başka bir mevzu yoksa ve sen talimat ile ifadesini aldırabilecekken şerefli bir polis memurunu terör suçlusu muamelesi ile sadece bu sebeple Trabzon'dan alıp Bitlis'e getiriyorsan sana bunun hesabını sorarım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sen de sadece yukarıdaki anlattığım sebeple bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.