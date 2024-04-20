SON DAKİKA | Hamas lideri Haniye’den A Haber’e özel röportaj: Erdoğan’ın tutumu bizi onurlandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

Dünyanın yakından takip ettiği bu kritik görüşmenin ardından Hamas lideri Haniye ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj, 7 Ekim'den sonra Haniye'nin dünyada verdiği ilk röportaj olarak kayıtlara geçti.

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Haniye'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını konuştuk. İsrail'in barıl görüşmelerini baltaladığını ele aldık. Erdoğan'ın dik duruşu bizi onurlandırdı. TBMM'de yaptığı konuşmasında Hamas'ın 'Kuva-yi Milliye' olduğunu söylemesi bizim için çok büyük bir onurdur. Filistin halkı da bunu mutlulukla karşıladı. Biz direnen bir milletiz.

"TÜRK POLİTİKASINDA GAZZE'NİN ÖZEL BİR YERİ VAR"

Geçmişte de şu anda da Türk politikasında Gazze'nin çok özel bir yeri var. Bunun farkındayız. Sayın Erdoğan'ın politikalarını da çok iyi biliyoruz. Türkiye'deki politik ortamı da biliyoruz. Buna rağmen İsrail'in cevabı ise oldukça küstahçaydı. Çünkü onlar bir işgalci. Siyonist işgalciler ve hem Filistin halkını öldürmek istiyor hem de halkın hakkını göz önünde bulundurmak istemiyor. Dünyadaki ülkelerin Filistin halkına olan desteği anlamamaya çalışıyor. Özellikle Türkiye gibi bölgesel önemi olan bir ülkenin Filistin halkına olan desteğini anlamak istemiyor. Filistin halkının emellerini isteklerini hürriyetini Türk halkı anlıyor. Şunu da görüyoruz ki sadece Türkiye halkı değil dünya halkları da Filistin'e destek olmaya çalışıyor ve bunu Siyonist aymazlık bu Siyonist kabadayılık anlamak istemiyor.

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