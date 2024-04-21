Hamas lideri Haniye'den A Haber'e özel röportaj: Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı

Son dakika haberleri... Türkiye'yi ziyaret eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye A Haber'e özel röportaj verdi. Haniye, İsrail'in saldırıları sonrası Başkan Erdoğan'ın sergilediği dik duruşun kendilerini onurlandırdığını ifade etti.