Hamas lideri Haniye'den A Haber'e özel röportaj: Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı
Son dakika haberleri... Türkiye'yi ziyaret eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye A Haber'e özel röportaj verdi. Haniye, İsrail'in saldırıları sonrası Başkan Erdoğan'ın sergilediği dik duruşun kendilerini onurlandırdığını ifade etti.
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