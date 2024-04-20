Toplu ulaşımda kâbus sürüyor

İstanbul'un 5 yılda çöken toplu ulaşım sistemi, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Fatih'te meydana gelen kaza sorunun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Adnan Menderes Bulvarı'nda, Aksaray istikametindeki durakta bekleyen 34 HO 1308 plakalı İETT otobüsüne, arkadan gelen 34 HO 1360 plakalı İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolculardan biri, ambulansla hastaneye götürüldü.Hasar gören otobüsler ekiplerin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı. Kadıköy Fikirtepe'de de seyir halindeki bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, yolcular tahliye edildi. Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkisinde ise 34 LD 0367 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü S.Y., yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Geriye doğru kayan otobüsün bir kısmı yan yola girerken, bir kısmı da karayolunu kapattı. Otobüsteki yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. Yaralının kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.