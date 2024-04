Almanya’dan çalıp Türkiye’de sattılar

Almanya'da son yılların en büyük maden vurgununu gerçekleştiren şebeke çökertildi. İddiaya göre Hamburg şehrinde faaliyet yürüten dünyanın en büyük bakır üreticilerinden Aurubis'te, ikisi Türk diğeri yabancı üç çalışan 1 yıllık süreçte, değeri 20 milyon euro'yu bulan 5 tonluk kıymetli maden tozunu tesisten çıkarıp deniz yoluyla İstanbul'daki firmalara sattı.Hamburg'daki Veddel tesislerinde atıkların metale dönüştürülmesinden sorumlu olan Mahmut C., iddiaya göre pandemi döneminde altın, gümüş ve diğer değerli metal tozlarının iyi takip edilemediğini ve dökme yük kamyonlarının aranmadığını fark etti. Bunun üzerine çalıştığı vardiyalarda, eritme ocağında görevli Ferhat K. ve kapıda görevli Sergej T. (50) ile birlikte bilgisayar parçalarından ve metal atıklardan elde edilen altın, gümüş ve bakır tozlarının bir kısmını, konteynerlere aktarıp tesislerden TIR'larla çıkarttı. Bu yolla 2020-2021 döneminde, değeri 20 milyon euro (yaklaşık 700 milyon lira) olan 5 ton kıymetli maden tozu, Hamburg Limanı'ndan gemilerle İstanbul'a sevk edildi. Daha sonra da İstanbul'da bağlantıya geçilen firmalara satıldı.Müthiş vurgun bir ihbar telefonuyla ortaya çıktı. Polis, geçen şubatta Mahmut C.'nin Aşağı Saksonya'nın Fredenbeck kentindeki lüks malikânesine baskın düzenledi. Mahmut C., Ferhat K. ve Sergej T. ile 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 20'nin üzerinde lüks araç, pahalı kol saatleri, 200 bin euro ve çok sayıda silah ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen Mahmut C., Ferhat K. ve Sergej T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müfettişlerin şirkette yaptıkları araştırma ise son 4 yıldaki kaybın 185 milyon euro olduğunu ortaya çıkardı.