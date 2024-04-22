Türkiye’nin gazetesi SABAH 39 yaşında

Cesur ve objektif yayın kimliğiyle Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden Türkiye'nin en iyi gazetesi SABAH, 39'uncu yılını kutluyor.22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan SABAH Gazetesi, Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran ekonomik, siyasi, toplumsal tüm olayları, milletinin ve ülkesinin yanında duran bir perspektifle okuyucuları ile buluşturdu.Özellikle son yıllarda FETÖ, PKK, DHKP-C gibi pekçok terör örgütüne ve onların uluslararası işbirlikçilerine karşı cesur yayın politikasıyla dikkat çeken SABAH, deneyimli yazar ve muhabir kadrosu ve "Türkiye'nin en iyi gazetesi" sloganıyla Türk basın tarihinin önemli köşe taşları arasında yerini almayı sürdürüyor.Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da SABAH'ın 39'uncu yıldönümü münasebetiyle yayımladığı tebrik mesajında SABAH'ın Türk basınındaki yerine vurgu yaparak, "Bugün, gurur ve mutlulukla Türk basınının öncü markası Sabah Gazetesi'nin 39. yılını kutlamanın sevincini yaşıyoruz" dedi. Albayrak doğru ve dürüst habercilik ilkesiyle bundan sonra da yayınlarına aynı kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.