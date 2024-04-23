Balıkesir merkezli 2 ilde ’Mahzen-31’ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu ticareti, gasp, yağma, silahla tehdit ve tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; av tüfekleri,muhtelif miktarda uyuşturucu madde,suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konuldu.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Operasyonlarda av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonuna el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."