6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Haber “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video
“Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video

“Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video

23.04.2024 | 08:29

Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma ve Hırsızlık' suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konuldu.
Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

“Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 01:27
“Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 23.04.2024 | 08:29
Türkiye 23 Nisan’ı kutluyor! Gazi Meclis’in 104. yılı... Başkan Erdoğan Külliye’de çocukları ağırlayacak | Video 17:29
Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Gazi Meclis'in 104. yılı... Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları ağırlayacak | Video 23.04.2024 | 08:26
Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü 01:03
Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü 22.04.2024 | 23:12
Başkan Erdoğan Erbil’de! 10:17
Başkan Erdoğan Erbil'de! 22.04.2024 | 20:41
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak’tan silinecek... | Video 09:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak'tan silinecek... | Video 22.04.2024 | 17:11
Mahmut Övür | Filistin davasında yeni dönem 06:05
Mahmut Övür | Filistin davasında yeni dönem 22.04.2024 | 16:57
Melih Altınok | Irak petrolü Türkiye’yi çok rahatlatır 04:14
Melih Altınok | Irak petrolü Türkiye'yi çok rahatlatır 22.04.2024 | 16:55
Yavuz Donat | Gabar’da bahar 09:03
Yavuz Donat | Gabar'da bahar 22.04.2024 | 16:53
Haşmet Babaoğlu | Aynada kendimize bakmaya sıra gelecek mi? 03:04
Haşmet Babaoğlu | Aynada kendimize bakmaya sıra gelecek mi? 22.04.2024 | 16:51
Kerem Alkin | 2024’ün beş küresel riski 04:32
Kerem Alkin | 2024'ün beş küresel riski 22.04.2024 | 16:49
Özlem Doğaner | En büyük ceza vatandaştan... 03:20
Özlem Doğaner | En büyük ceza vatandaştan... 22.04.2024 | 16:47
Hilal Kaplan | CHP’nin borçları meselesi 03:11
Hilal Kaplan | CHP'nin borçları meselesi 22.04.2024 | 16:45
İGA’dan 23 Nisan’a özel reklam filmi | Video 01:08
İGA'dan 23 Nisan'a özel reklam filmi | Video 22.04.2024 | 16:01
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi | Video 00:32
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi | Video 22.04.2024 | 15:02
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi | Video 07:13
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi | Video 22.04.2024 | 12:37
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Irak’a tarihi ziyaret: 13 yıl sonra bir ilk! Yeni dönemin kapılarını aralayacak | Video 01:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret: 13 yıl sonra bir ilk! Yeni dönemin kapılarını aralayacak | Video 22.04.2024 | 12:39
Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video 01:17
Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video 22.04.2024 | 11:40
Bakan Yerlikaya: “Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı” | Video 00:34
Bakan Yerlikaya: “Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı” | Video 22.04.2024 | 10:56
8 ilde Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 01:45
8 ilde "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 22.04.2024 | 08:42
Alanya´da drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza 00:26
Alanya´da drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza 21.04.2024 | 22:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA